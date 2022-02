Το ντοκιμαντέρ για την επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν έρχεται στις 1η Μαρτίου.

«Ομπράντοβιτς, η επιστροφή». Διαθέσιμο την 1η Μαρτίου! Η EuroLeague θέλησε να προλογίσει το ντοκιμαντέρ που είναι αφιερωμένο στην επιστροφή στις ρίζες για τον 9 φορές κάτοχο της κούπας, με ένα τρέιλερ, προπομπό όσων θα δούμε.

Το βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων ξεκινάει μία βιντεοκασέτα, βγαλμένη από τα χρόνια του Ζοτς. Ο Ομπράντοβιτς εμφανίζεται να ζητάει, στον πάγκο του Παναθηναϊκού, συγκέντρωση απ' όλους.

Ανάμεσα σε όλους μίλησαν για τον Σέρβο προπονητή είναι και ο Δημήτρης Διαμαντίδης: «Μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Μέσα στο γήπεδο ξέρεις τα πάντα».

Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με τη λέξη που περιγράφει καλύτερα τον Ομπράντοβιτς, «θρύλος».

Δείτε το βίντεο:

Europe's most-accomplished coach ever, Zeljko Obradovic, came home to the club that gave him his start, @PartizanBC.



Stay tuned for the full documentary on March 1st 📺#EveryGameMatters pic.twitter.com/spYmGhFUZX