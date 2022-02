Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με... κεφαλιά όμως το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται στο Palau Blaugrana τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα με κεφαλιά δίχως επιτυχία.

Στο 11', ο Ντέιβις κλείστηκε στη ρακέτα του Παναθηναϊκού από τους Παπαγιάννη, Έβανς και προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στον Γιοκουμπάιτις. Παρ' όλα αυτά, ο Λιθουανός γκαρντ έκανε ανάποδη κίνηση και η μπάλα κατευθύνθηκε στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και τον Γιασικεβίτσιους.

Ο Σάρας θέλησε να την γυρίσει στο παρκέ με κεφαλιά όμως δεν του έκατσε καλά και η μπάλα κατέληξε στις... εξέδρες.



