Όντεντ Κάτας και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι οι δύο... φιναλίστ της ψηφοφορίας αναφορικά με τον κορυφαίο point guard στην ιστορία της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι φίλοι της Μακάμπι αποφάσισαν: Κατάς και Γιασικεβίτσιους είναι οι δύο κορυφαίοι άσοι στην 90χρονη ιστορία του συλλόγου από το Τελ Αβίβ και θα... διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό της σχετικής ψηφοφορίας, μέσω της οποίας θα προκύψει το νο1 όλων των εποχών.

Ο Όντεντ Κάτας αγωνίστηκε στην Μακάμπι από το 1995 έως το 1999, κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα, ενώ ήταν ο MVP της εγχώριας λίγκας για το 1998.

Ο δε «Σάρας» έπαιξε στην «ομάδα του λαού» από το 2003 έως το 2005, πανηγυρίζοντας back-to-back τίτλους στην Euroleague, δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα.

Αμφότεροι έχουν αποκτήσει με το πέρασμα των ετών «θρυλική» υπόσταση στις συνειδήσεις των φιλάθλων, εξού και τα εντυπωσιακά ποσοστά που έλαβαν στη ψηφοφορία.

Ο πρώην παίκτης αλλά και προπονητής του Παναθηναϊκού έλαβε την εμπιστοσύνη του 77% των συμμετεχόντων στην διαδικασία, ενώ ο Λιθουανός το 58% αντίστοιχα.

You voted and this will be the PGs' final. Who's your #1?#EverythingIs90ssible pic.twitter.com/gzv8jBpoDC