Euroleague: Με Οκάρο Ουάιτ, Χεζόνια και clutch Μοερμάν το TOP 10 (vid)

Απολαυστικό είναι για άλλη μια φορά το TOP 10 της Euroleague.

Η Euroleague επέλεξε τις 10 κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής και δεν άφησε κανέναν φίλαθλο παραπονεμένο.

Στο TOP 10 συναντάμε την φοβερή τάπα του Μάικ Τζείμς στον Κουζμίνσκας, το τρίποντο νίκης του Μοερμάν κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά και τις καρφωματάρες του Μάριο Χεζόνια, του Μπόλντγουιν και του Οκάρο Ουάιτ. Όμως κανείς δεν μπόρεσε να γκρεμίσει από την κορυφή τον Χαζέρ της Φενέρ που... απογειώθηκε.

Απολαύστε τις 10 καλύτερες φάσεις

Saturday morning done the right way ☑️



Check out the Top 10 Plays from Round 22! 🔥



'Top Plays of the Round' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/yBddO3C5K3