Ο Αντριέν Μοερμάν πέτυχε το καθοριστικότερο σουτ της αναμέτρησης απέναντι στους «πράσινους» κι έγινε ο «ήρωας» της βραδιάς για την Αναντολού Εφές, σε ένα ματς με χαρακτήρα... θρίλερ!

Με 14.7'' στο ρολόι για το άκουσμα της τελικής κόρνας, η Εφές είχε την κρισιμότερη κατοχή. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνη μπροστά στο σκορ, με βραχεία κεφαλή (79-81).

Ο Σιμόν επανέφερε την μπάλα από την πλάγια γραμμή στον Μίσιτς. Εκείνος, υπό την πίεση των Οκάρο και Σαντ-Ρος είδε στην γωνία τον Πλάις, ο οποίος έξυπνα κι έγκαιρα «έσπασε» την μπάλα στον αφύλακτο Μοερμάν. Η «πράσινη» άμυνα δεν τον πρόλαβε.

Ο 34χρονος Γάλλος φόργουορντ «όπλισε» κι ευστόχησε για τρεις, αφήνοντας μόλις δύο δευτερόλεπτα στην ελληνική ομάδα. Ο Νέντοβιτς σε ένα καταδικασμένο σουτ πίσω από το κέντρο, είδε την μπάλα να σταματά στο ταμπλό.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε την 15η φετινή του ήττα. Δείτε το σουτ του Μοερμάν που «καταδίκασε» το «τριφύλλι»:

