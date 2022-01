Μέικον: «Ακόμα βλέπω βιντεάκια του Διαμαντίδη» (vid)

Ο Ντάριλ Μέικον απάντησε στις ερωτήσεις των φανς της EuroLeague, κάνοντας ειδική αναφορά στον Δημήτρη Διαμαντίδη και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, προβλέποντας τον MVP της χρονιάς.

Η EuroLeague έδωσε την ευκαιρία στους φιλάθλους να στείλουν ερωτήσεις στον Ντάριλ Μέικον, ο οποίος απάντησε σε ορισμένες εξ αυτών.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού μετράει φέτος 14.4 πόντους, 3.6 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ μ.ό. στην παρθενική συμμετοχή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, εξηγώντας πως ακόμα και τώρα παρακολουθεί videos με τον Δημήτρη Διαμαντίδη εν δράσει!

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο ΣΕΦ για την Basket League, κάθισε δίπλα στον Διαμαντίδη και άρχισε να του μιλάει, ακούγοντας τις συμβουλές του...

Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου στιγμή στον Παναθηναϊκό;

«Οι φίλαθλοι! Το να βλέπω τους φιλάθλους μας σε κάθε παιχνίδι».

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης από το παρελθόν;

«Ο Δημήτρης. Ακόμα παρακολουθώ video με τον Διαμαντίδη»!

Ποιος θα είναι o MVP της EuroLeague;

«Ο Ουίλ Κλάιμπερν ή ο Νίκολα Μίροτιτς».

Τι θα συμβούλευες τα νέα παιδιά για να βελτιώσουν το σουτ;

«Να συνεχίσουν να δουλεύουν τις ώρες που δεν τους βλέπει κανείς».

