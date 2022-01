Η επιστροφή του Γιόβιτς στο παρκέ με την φανέλα του Παναθηναϊκού πλησιάζει όλο και περισσότερο και η Euroleague φρόντισε να θυμίσει δικές του στιγμές από την σεζόν 2019/20.

Η ανακοίνωση που απέμενε από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Στέφαν Γιόβιτς έγινε πράξη την Παρασκευή (07/01) με τον Σέρβο να γίνεται ο νέος... βασιλιάς στην «πράσινη» σκακιέρα.

Όπως είχε ενημερώσει το Gazzetta, ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν σταμάτησε να τσεκάρει την περίπτωση του Γιόβιτς και οι συζυτήσεις των δύο πλευρών τον έφερναν πολύ κοντά στην ομάδα προκειμένου να καλύψει το «κενό» στη θέση του point guard. Μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ ο ίδιος έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φίλους του «τριφυλλιού», δηλώνοντας παράλληλα πως ήταν εύκολο να πει το «ναι» και να παίξει στο ΟΑΚΑ.

Μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή του στα γήπεδα, η Euroleague έκανε αναδρομή στην τελευταία σεζόν όπου ο Γιόβιτς έμεινε μακριά από προβλήματα και ολοκλήρωσε μία πλήρη χρονιά. Το 2019/20 με την φανέλα της Χίμκι μέτρησε 7.6 πόντους με 4.2 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 23 αναμετρήσεις.

Let's take a look back at @paobcgr new boy @jovicstefann from his 2019/20 season! #EveryGameMatters pic.twitter.com/D5vfSo9BV0