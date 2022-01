Νέντοβιτς: «Γιατί δεν είναι όλοι οι γιατροί εμβολιασμένοι;»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς συνέχισε τη διαδικτυακή κουβέντα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, διερωτώμενος γιατί δεν είναι όλοι οι γιατροί εμβολιασμένοι.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς αναφέρθηκε στην περίπτωση του συμπατριώτη του και Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη στο τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η διαδικτυακή κουβέντα κράτησε για αρκετή ώρα και είχε πολλά σχόλια, με τον Σέρβο γκαρντ του Παναθηναϊκού να θέτει το ερώτημα αν «όλοι οι γιατροί είναι εμβολιασμένοι για να μένουν ασφαλείς;».

Όταν οι διαδικτυακοί ακόλουθοί του τον ενημέρωσαν ότι αν ένας γιατρός έχει covid-19, τότε πρέπει να μπει σε καραντίνα, ο «Νέντο» διερωτήθηκε: «Γιατί δεν είναι όλοι οι γιατροί εμβολιασμένοι;».

Κάποιοι ακόλουθοι άσκησαν κριτική στον Νέντοβιτς και αυτός απάντησε: «Θα πρέπει όλοι να διαβάσετε όσα έχουν γραφτεί παραπάνω. Ένας τύπος είπε ότι δεν είναι όλοι οι γιατροί εμβολιασμένοι και εγώ ρώτησα γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι εύκολο να αλλάζεις το νόημα».

Respectfully you and your friends here have to read the whole thing, the guy said that not all doctors are vaccinated and I just asked why are they not.

Its easy to spin things as you like