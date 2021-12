Γιασικεβίτσιους: «Είναι ντροπιαστικό...» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν εκνευρισμένος μετά τη βαριά ήττα της Μπαρτσελόνα στη Βιτόρια, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως ντροπιαστικό.

Η Μπαρτσελόνα διασύρθηκε στη Βιτόρια από την Μπασκόνια με 94-75 και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδειξε την αγανάκτησή του από τις δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

«Ήταν λίγο ντροπιαστικό το παιχνίδι», είπε ο Λιθουανός προπονητής. Με την ερώτηση του δημοσιογράφου να του προσθέτει λίγο παραπάνω εκνευρισμό.

«Γιατί το λέτε ντροπιαστικό;», ήταν η ερώτηση, με τον Σάρας να αποκρίνεται με δύο ερωτήσεις: «Γιατί να μην είναι ντροπιαστικό; Δεν είδες τι έγινε;». Και στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Δείτε το βίντεο:

