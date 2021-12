Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η no-look πάσα του Σλούκα και το κάρφωμα του Μάρτιν (vid)

Η συνεργασία του Κώστα Σλούκα με τον Χασάν Μάρτιν στο ΟΑΚΑ έβγαλε ένα εντυπωσιακό highlight στο «αιώνιο» ντέρμπι της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο ΟΑΚΑ για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, εκεί όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Ιμπραήμ Κουτλουάι και Γιάννης Μπουρούσης για να παρακολουθήσουν από κοντά το «αιώνιο» ντέρμπι.

Στα 6:39 για το ημίχρονο, ο Σλούκας βρήκε με no-look πάσα τον Χασάν Μάρτιν κι εκείνος κάρφωσε εντυπωσιακά για το 23-39 του Ολυμπιακού.

Δείτε τη φάση



.@kos_slou making it look easy with the no-look pass👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/18zcbmxiek