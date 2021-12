Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: To πόστερ κάρφωμα του Κώστα στον Ζαν Σαρλ (vid)

Ο Αντετοκούνμπο έκανε το φόλοου και... παρέσυρε τον Ζαν Σαρλ στο καλάθι του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός «φιλοξενεί» την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι γηπεδούχοι πατούν καλύτερα στο παρκέ και επιβάλλουν τον ρυθμό τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πτοεί τον Κώστα Αντετοκούνμπο και... τις πτήσεις του. Σε άστοχη προσπάθεια του Οκόμπο, πήρε το φόλοου και κάρφωσε... μανιωδώς στο καλάθι των «ερυθρολεύκων».

Δείτε το βίντεο:

Give me that ball 💪 @Kostas_ante13 making that his own! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Z0qIdFkW7G