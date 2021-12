Ζάλγκιρις - Μονακό 98-107: Το φόλοου του Ουλανόβας που έδωσε χρόνο αλλά όχι ουσία στους Λιθουανούς (vid)

Ο φόργουορντ των Λιθουανών έστειλε το ματς με την Μονακό στην παράταση, ωστόσο η ομάδα του δεν άντεξε στον έξτρα χρόνο και ηττήθηκε με 98-107.

Η Ζάλγκιρις κατάφερε να στείλει το ματς με τη Μονακό στην παράταση μετά από φόλοου του Ουλανόβας στα τελευταία δευτερόλεπτα, προκειμένου να διεκδικήσει το ροζ φύλλο αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο.

Παρόλα αυτά, η Μονακό υπό τις οδηγίες του νέου της προπονητή, Σάσα Ομπράντοβιτς, και έχοντας σε... μανιακή κατάσταση τον Μάικ Τζέιμς πάτησε το πόδι στο γκάζι και με επιμέρους 12-3 έφτασε στην τελική επικράτηση με 98-107.

Δείτε το καλάθι του Εντγκάρας Ουλανόβας που έδωσε χρόνο στους γηπεδούχους αλλά όχι... ουσία:

A putback to take it to OT



What a play by Edgaras Ulanovas!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ga5LTE5YuI