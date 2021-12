Μίτροβιτς για Τζέιμς: «Είδα ότι δεν ήταν έτοιμος να παίξει»

Ο τεχνικός των Μονεγάσκων έδωσε την δική του απάντηση στο νέο σκηνικό με τον Αμερικανό γκαρντ δηλώνοντας πως αντιλήφθηκε την αδυναμία του να ανταπεξέλθει στο παιχνίδι. Την ίδια ώρα ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε την άποψή του μέσω των social media.

Οι δύσκολες ώρες στο... στρατόπεδο της Μονακό φαίνεται να συνεχίζονται, αφού υπέστησαν την 5η συνεχόμενη ήττα στην Euroleague, αυτή τη φορά απέναντι στην Αρμάνι με 71-65.

Βέβαια, πέρα από την ήττα, το γεγονός που... στιγμάτισε την αναμέτρηση, ήταν η νέα σύγκρουση του Μάικ Τζέιμς με το τεχνικό επιτελείο.

Ο Αμερικανός γκαρντ γύρισε στην αγωνιστική δράση νωρίτερα από τις 10 μέρες που είχε εκτιμηθεί πως θα μείνει στα «πιτς» και φάνηκε να ζητάει τον λόγο όταν ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς τον απέσυρε από το παρκέ μετά από 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα παρουσίας απέναντι στην Αρμάνι.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός των Μονεγάσκων θέλησε να δώσει την εξήγησή του για την συγκεκριμένη απόφαση, λέγοντας: «Ο Μάικ προσπάθησε να ξεκινήσει, αλλά είδα ότι δεν ήταν έτοιμος να παίξει. Αποφάσισα να τον κρατήσω ασφαλή για το επόμενο παιχνίδι. Ο αποψινός αγώνας ήταν πολύ δύσκολος και δεν προπονήθηκε για μια ολόκληρη εβδομάδα με την ομάδα. Ήταν πολύ επικίνδυνο για αυτόν και ήθελα να τον προστατεύσω».

Από την πλευρά του, ο Μάικ Τζέιμς, απάντησε σε ένα φίλο της ομάδας μέσω twitter, περνώντας τα δικά του... μηνύματα. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τα πάντα από την πατρίδα τους. Αφήνουν την οικογένεια και προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην σε μια άλλη κουλτούρα. Το όλο θέμα είναι το μπάσκετ και όταν αυτό δεν είναι σωστό, δεν έχει σημασία αν έζησα στον παράδεισο... θα απογοητευτώ».

Americans give up everything they got going on at home. Leave they family and try to make a living in a whole other culture. The whole point is basketball and when that isn’t right, it doesn’t matter if i lived in heaven ima b upset lol