Μονακό - Αρμάνι: Νέα... σύγκρουση του Μάικ Τζέιμς με το προπονητικό επιτελείο (vid)

Φαίνεται ότι οι σχέσεις του Μάικ Τζέιμς με τους προπονητές της Μονακό δεν διάγουν και την καλύτερη περίοδο καθώς ο Αμερικανός αντέδρασε στην αντικατάστασή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν χρησιμοποιήθηκε στην έναρξη του αγώνα απέναντι στην Αρμάνι, αλλά μπήκε στο παρκέ 03:25 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.



Σε διάστημα 02:42 λεπτών έκανε ένα λάθος, η δε διαφορά υπέρ της ιταλικής ομάδας πήγε στους δέκα πόντους και αντικαταστάθηκε. Αυτή η απόφαση δεν άρεσε καθόλου στον Μάικ Τζέιμς ο οποίος αντέδρασε για την αλλαγή και εξέφρασε τον εκνευρισμό του σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Μονακό.



Προφανώς υπάρχει ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε δευτερόλεπτο στον χρόνο που ακολούθησε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους!

Si dialoga sulla panchina del Monaco. Mike James avvia il suo match con una persa e una sigaretta in difesa sul Chacho.

Ovviamente, gli basta il nulla per cambiare la gara. Sua e non solo. pic.twitter.com/AAiw52GOd3