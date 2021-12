Παναθηναϊκός - Άλμπα: Ο Παπαγιάννης παρέσυρε και τον Ντα Σίλβα (vid)

Ο σέντερ των «πρασίνων» συνεργάστηκε με τον Μέικον για το alley-oop που δεν είχε αντίπαλο.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε δυναμικά στο παρκέ στο ξεκίνημα του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου για την 14η αγωνιστική της Euroleague και κατάφερε να πάρει «κεφάλι» στο σκορ.

Ανάμεσα στις φάσεις που ξεχώρισαν στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν και η συνεργασία Μέικον - Παπαγιάννη για το alley-oop του τελευταίου. Με την κίνηση αυτή να έχει τη «σφραγίδα» του, ο σέντερ των «πρασίνων» παρέσυρε μέχρι... και τον Ντα Σίλβα στην ρακέτα.

Δείτε το βίντεο:

.@G_P_06 finds the alley-oop for the slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LuJ0AQFLGh