Ζάλγκιρις - ΤΣΣΚΑ: Νίμπο την τάπα, Νίμπο και το κάρφωμα (vid)

Ο σέντερ των Λιθουανών ξεκίνησε το ματς με τους Ρώσους δείχνοντας την κυριαρχία του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η Ζάλγκιρις μετράει τις δυνάμεις της απέναντι στην ΤΣΣΚΑ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Μιλώντας για δυνάμεις, το απόλυτο όνομα που μπορεί να αναφερθεί είναι εκείνο του Τζος Νίμπο. Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στην «αρκούδα» θέλησε να γίνει ο πρωταγωνιστής με το... καλημέρα.

O 24χρονος σέντερ φιλοδώρησε τον αντίπαλό του με μία εντυπωσιακή τάπα, ενώ αμέσως μετά... πέταξε για να καρφώσει και να κάνει πόστερ τον Αντόνοφ.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο:

What did @Joshnebo have before the game!!?😱💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kiRNWsNgZQ