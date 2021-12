Μπέντιλ: «Ο Μήτογλου ήταν ο πρώτος που μου τηλεφώνησε για να πάω στο Μιλάνο»

Ο Μπεν Μπέντιλ στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, μίλησε για τη συμβολή του Ντίνου Μήτογλου, έτσι ώστε να συμφωνήσει με την ομάδα του Έτορε Μεσίνα.

Ο Μπεν Μπέντιλ αποτελεί εδώ και μερικές ημέρες παίκτη της Αρμάνι Μιλάνο. Ξανά συμπαίκτης με τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Ιταλών, λόγω τραυματισμού.

Ο Μπέντιλ, σε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρμάνι, μίλησε για τη συμβολή του Μήτογλου στη δική του απόφαση.

«Ο δικός μου, ο Ντίνος Μήτογλου, ήταν ο πρώτος που με πήρε τηλέφωνο και μου μίλησε γι' αυτή την κίνηση. Ο κόουτς του ζήτησε να το κάνει, επειδή ο Ντίνο και εγώ παίξαμε μαζί στον Παναθηναϊκό.

Εκτός γηπέδου είμαστε καλοί φίλοι, ήμουν τόσο χαρούμενος που υπέγραψε με το Μιλάνο, οπότε όταν μου παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία γνώριζα πως ήταν σπουδαία, επειδή είχαμε συζητήσει όσο ήμασταν στον Παναθηναϊκό για το πόσο ωραίο θα ήταν να παίζαμε ξανά συμπαίκτες», είπε ο Μπέντιλ.

🎙 Ben Bentil: "Dal Ghana fino a qui, non so come sia stato possibile!" ➡ https://t.co/xrghcHum9B



🎙 The Big Story of Big Ben Bentil: "I'm just a kid from Ghana, how was it all possible?" ➡ https://t.co/JC3SOLHMtT



🇬🇭 #insieme #WelcomeBen pic.twitter.com/2MQ7RrdTD2