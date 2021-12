Μιλάνο: Επίσημο του Μπέντιλ

Ο Μπεν Μπέντιλ είναι και επίσημα μέλος της Αρμάνι Μιλάνο.

Η απόκτηση του Μπεν Μπέντιλ από την Αρμάνι Μιλάνο ήταν κοινό μυστικό. Πριν την επίσημη ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας, το προφίλ του είχε ήδη προστεθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Μιλάνο στη EuroLeague.

Και πλέον, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα φορέσει και επίσημα τη φανέλα της ομάδας του Έτορε Μεσίνα. «Η προσθήκη του μας δίνει έναν νεαρό, αθλητικό και πολύπλευρο παίκτη με εμπειρία στη EuroLeague», εξήγησε ο general manager της ομάδας, Χρήστος Σταυρόπουλος.

Με τον Μπέντιλ να τονίζει: «Και μόνο η κλήση από μία τέτοια ομάδα και να έχω τη δυνατότητα να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, είναι ευλογία».

Ο Μπέντιλ (2.06μ.) προέρχεται από την Μπαχτσεσεχίρ, στην οποία μέτρησε 12 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε οκτώ ματς του τουρκικού πρωταθλήματος, ενώ στο FIBA Europe Cup αντίστοιχα κατέγραψε 14.8 πόντους και 5.8 ριμπάουντ σε τέσσερις εμφανίσεις.

