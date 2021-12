Εφές - Μπαρτσελόνα: Ο Μπομπουά δεν άφησε τον Χέιζ να σουτάρει ούτε από το κέντρο (vid)

Ο παίκτης της Εφές έκοψε τον αντίπαλό του στην προσπάθεια για το τελευταίο σουτ.

Η Εφές φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Τούρκοι παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα πάτησαν καλύτερα στο παρκέ και πήραν το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο.

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η μπάλα ήταν στα χέρια της Μπαρτσελόνα και ο Χέιζ θα επιχειρούσε για το buzzer-beater. Υπολόγιζε, ωστόσο, χωρίς τον... οικοδεσπότη Μπομπουά που έκοψε την προσπάθειά του.

Δείτε την τάπα του Μπομπουά:

No easy buckets here 🛑



Beaubois stops Hayes-Davis from even thinking about the buzzer-beater! #EveryGameMatters pic.twitter.com/W0D2GneZG9