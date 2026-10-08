O σοβαρός τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς στην Αναντολού Εφές δεν στερεί από την ομάδα του Πάμπλο Λάσο μόνο έναν σπουδαίο σκόρερ, αλλά τον παίκτη που μπορούσε να δημιουργήσει πλεονέκτημα, να πάρει αποφάσεις στις κρίσιμες κατοχές και να δώσει λύσεις όταν τίποτε δεν πήγαινε καλά στην επίθεση.

Η ρήξη αχιλλείου του Μάικ Τζέιμς στο παιχνίδι της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (1/10) για την 3η αγωνιστική της Euroleague αλλάζει τα δεδομένα για την τουρκική ομάδα πολύ περισσότερο απ’ όσο δείχνουν οι αριθμοί σε μια στατιστική αποτίμηση, κάτι που αναμένεται να φανεί από το πρώτο κιόλας παιχνίδι μετά την απουσία του που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (9/10, 21:15) στη Sunel Arena με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ βγήκε από το rotation έχοντας προλάβει να αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια (με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Ερυθρό Αστέρα) της Euroleague και να καταγράψει 15 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο, όμως η πραγματική του αξία για την τουρκική ομάδα δεν αποτυπώνεται μόνο στους πόντους που σημείωνε ή στις τελικές πάσες που μοίραζε.

Το σημαντικότερο που χάνει η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είναι ο παίκτης που μπορούσε να δημιουργήσει ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα και όταν όλα τα υπόλοιπα plays σταματούσαν να λειτουργούν, τότε έπαιρνε την μπάλα στα χέρια του και έβρισκε τη λύση με το μοναδικό παιχνίδι του στο «ένας εναντίον ενός» που είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.

Δεν χάνει απλώς έναν σκόρερ, αλλά τον βασικό δημιουργό της

Στα τρία πρώτα παιχνίδια της στη διοργάνωση, η Αναντολού Εφές είχε συνολικά 52 ασίστ, με τον Μάικ Τζέιμς να έχει μοιράσει τις 12 από αυτές. Δηλαδή, σχεδόν μία στις τέσσερις τελικές πάσες της ομάδας περνούσε από τα χέρια του. Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι πολλές από τις επιθέσεις του δεν τελείωναν απαραίτητα με δική του ασίστ. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσε το pick n' roll, οι επιθέσεις «ένας εναντίον ενός», η ικανότητά του να επιτεθεί στο close out ή να δημιουργήσει σουτ για τους συμπαίκτες του μετά την πρώτη περιστροφή της άμυνας ήταν στοιχεία που έδιναν στην Αναντολού Εφές μια σταθερή πηγή δημιουργίας.

Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο βρίσκεται η μεγαλύτερη δυσκολία για τον Πάμπλο Λάσο. Δεν υπάρχει ένας παίκτης στο ρόστερ που μπορεί απλώς να πάρει τα λεπτά του Μάικ Τζέιμς και να κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Η απουσία του θα πρέπει να καλυφθεί συλλογικά και αυτό σημαίνει ότι η Αναντολού Εφές πιθανότατα θα χρειαστεί να αλλάξει σε κάποιο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται.

Η προσθήκη του Κάμερον Πέιν που πέρσι αγωνίστηκε στην Παρτίζαν (σε 10 αγώνες συνολικά είχε στη Euroleague 12.4 πόντους μέσο όρο, 2.3 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 23:20 λεπτά συμμετοχής) ασφαλώς είναι σημαντική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι παίκτης της ποιότητας και της προσωπικότητας του Τζέιμς.

Το 28,6% στο τρίποντο κάνει το κενό ακόμη μεγαλύτερο

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν συνυπολογιστεί η εικόνα της ομάδας από την περιφέρεια. Η Αναντολού Εφές στα τρία πρώτα παιχνίδια της στη διοργάνωση σουτάρει μόλις με 28,6% από το τρίποντο, έχοντας 20/70 προσπάθειες! Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολυτέλεια να χαθεί ένας δημιουργός και να μετατραπεί απλώς το παιχνίδι σε περισσότερες περιφερειακές προσπάθειες. Η ομάδα χρειάζεται να βρει άλλους τρόπους ώστε να παράγει καλές επιθέσεις.

Η απουσία του Μάικ Τζέιμς, επομένως, δεν δημιουργεί μόνο έλλειμμα σε πόντους και ασίστ. Αφαιρεί από την Εφές έναν παίκτη που μπορούσε να επιτεθεί στην άμυνα και να την αναγκάσει να αντιδράσει, κάτι που στη συνέχεια δημιουργούσε χώρους για τους υπόλοιπους. Όσο λιγότερο αποτελεσματική είναι η ομάδα στο μακρινό σουτ, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η ικανότητα ενός γκαρντ να δημιουργήσει ρήγμα και να φέρει την άμυνα σε δύσκολη θέση.

Ο Σάριτς μπορεί να γίνει ο δεύτερος δημιουργικός άξονας

Σε αυτό το σημείο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ο Ντάριο Σάριτς. Ο Κροάτης έχει ξεκινήσει τη σεζόν με 13,3 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο και μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η επίθεση της Εφές.

Η ικανότητά του να παίξει από το high post, να διαβάσει την άμυνα και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του δίνει στον Πάμπλο Λάσο τη δυνατότητα να μεταφέρει ένα κομμάτι της δημιουργίας από την περιφέρεια στη γραμμή των ψηλών. Δεν πρόκειται φυσικά να αντικαταστήσει τον Τζέιμς, μπορεί όμως να βοηθήσει ώστε η ομάδα να μη γίνει μονοδιάστατη και να αποκτήσει διαφορετικές πηγές δημιουργίας. Βέβαια, η ικανότητα του Κάμερον Πέιν στις ασίστ είναι δεδομένη.

Ο Στράζελ θα πάρει περισσότερες μπάλες, όχι τον ρόλο του Τζέιμς

Παράλληλα, ο Μάθιου Στράζελ είναι ο παίκτης που αναμένεται να επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος της επιπλέον ευθύνης στην περιφέρεια. Ο Γάλλος έχει ήδη 13 πόντους και 2,7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ ο χρόνος συμμετοχής του φτάνει τα 23 λεπτά. Η απουσία του Τζέιμς λογικά θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του, όμως το ζητούμενο για την Εφές δεν είναι να μετατρέψει τον Στράζελ σε έναν δεύτερο Τζέιμς, αλλά να τον κάνει να λειτουργήσει ως ένα με τον Κάμερον Πέιν που προστέθηκε μετά τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.

Χρειάζεται να του δώσει περισσότερες κατοχές και μεγαλύτερη ευθύνη στη δημιουργία, χωρίς να του φορτώσει όλο το βάρος της επίθεσης. Ο Γάλλος γκαρντ θα διαχειριστεί περισσότερες μπάλες, όμως άλλο πράγμα είναι να πάρει περισσότερες αποφάσεις και άλλο να γίνει ο μοναδικός παίκτης από τον οποίο θα περιμένει η ομάδα να δημιουργήσει τα πάντα.

Ο Λόιντ πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο από εκτελεστής

Το ίδιο ισχύει και για τον Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει 10,3 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά παιχνίδι. Η παρουσία του μπορεί να γίνει ακόμη πιο σημαντική, ιδιαίτερα επειδή μέχρι στιγμής έχει δείξει αποτελεσματικότητα στο τρίποντο, όπου σουτάρει με 50% (5/10).

Για να καλυφθεί όμως το κενό του Τζέιμς, η Εφές θα χρειαστεί από τον Λόιντ κάτι περισσότερο από εκτέλεση. Θα χρειαστεί να επιτεθεί στα close out, να δημιουργήσει μετά την πρώτη ντρίμπλα και να πάρει αποφάσεις όταν η άμυνα θα έχει ήδη μετακινηθεί. Η Εφές δεν χρειάζεται απαραίτητα έναν ακόμη παίκτη που θα πάρει απλώς περισσότερα σουτ. Χρειάζεται περισσότερους παίκτες που θα μπορούν να δημιουργήσουν κάτι όταν η αρχική επίθεση δεν βγαίνει και θα πρέπει να βρεθεί λύση.

Τα ριμπάουντ μπορούν να ανοίξουν έναν διαφορετικό δρόμο

Υπάρχει, πάντως, ένας διαφορετικός δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει η Αναντολού Εφές και τα πρώτα παιχνίδια έχουν ήδη δείξει ότι διαθέτει τα εργαλεία για να το κάνει. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έχει μαζέψει κατά μέσο όρο 35 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα έφτασε τα 46, με τον Σάριτς να έχει 10, τον Λόιντ 7 και τον Ερκάν Οσμάνι 6.

Περισσότερα ριμπάουντ σημαίνουν περισσότερες κατοχές, περισσότερες ευκαιρίες στο transition και λιγότερη εξάρτηση από το να πρέπει ένας παίκτης να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Αν η Εφές καταφέρει να ελέγξει το αμυντικό ριμπάουντ και να τρέξει περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο, μπορεί να βρει εύκολους πόντους που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερη ατομική δημιουργία.

Το μεγάλο ερώτημα θα φανεί στα κλειστά παιχνίδια

Και κάπου εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Πάμπλο Λάσο. Η Εφές δεν μπορεί να περιμένει ότι θα βρει έναν παίκτη ο οποίος θα καλύψει έναν προς έναν όλους τους ρόλους που είχε ο Τζέιμς. Πρέπει να μοιράσει αυτές τις ευθύνες. Ο Στράζελ θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο κομμάτι της δημιουργίας, ο Λόιντ να γίνει πιο ενεργός με την μπάλα στα χέρια, ο Σάριτς να λειτουργήσει περισσότερο ως δημιουργικός κόμβος και ολόκληρη η ομάδα να προσπαθήσει να παράγει περισσότερες κατοχές μέσα από την άμυνα, τα ριμπάουντ και το transition.

Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, θα φανεί στα κλειστά παιχνίδια. Εκεί όπου απομένουν λίγα δευτερόλεπτα και η επίθεση χρειάζεται κάποιον να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει χώρο και να αποφασίσει τι θα συμβεί. Εκεί όπου η αντίπαλη άμυνα γνωρίζει ότι η κατοχή είναι κρίσιμη και δεν αφήνει εύκολες επιλογές και διαδρόμους για το καλάθι της. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ακριβώς ο παίκτης που μπορούσε να πάρει πάνω του αυτή την ευθύνη. Η Εφές πλέον θα πρέπει να βρει έναν διαφορετικό τρόπο να διαχειρίζεται αυτές τις στιγμές. Γι' αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena, στο πως θα προσεγγίσει το παιχνίδι της ομάδας του ο Πάμπλο Λάσο χωρίς να υπολογίζει στον «από μηχανής θεό» Μάικ Τζέιμς...