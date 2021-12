Σβεντ: Ρεκόρ σεζόν στην Euroleague με 13 ασίστ

O Ρώσος γκαρντ της ΤΣΣΚΑ μοίρασε 13 ασίστ στην νίκη επί του Παναθηναϊκού και «έσπασε» το ρεκόρ της φετινής σεζόν.

Η ΤΣΣΚΑ αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στη MegaSport Arena στο πλαίσιο της αγωνιστικής δράσης της Euroleague και πήρε τη νίκη με 97-77.

Ο Αλεξέι Σβεντ ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αφού παρουσιάστηκε καταλυτικός τόσο σε επίπεδο σκοραρίσματος, όσο και δημιουργίας.

Το κατά κόσμον... γρουσούζικο «13» αποδείχθηκε πως έφερε γούρι στον Ρώσο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ, αφού στην 13η «στροφή» του πρωταθλήματος μοίρασε ισάριθμες ασίστ (13) στους συμπαίκτες του και... έσπασε το ρεκόρ για την φετινή σεζόν στη διοργάνωση.

How may he assist you? @Shved23 with the most assists in a game this season 🪄 #EveryGameMatters pic.twitter.com/0zp6rOBJao