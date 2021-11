Μάικ Τζέιμς: «Ποιος είναι ο καλύτερος άσος στην EuroLeague; Εγώ»! (vid)

Μέσα από ένα γρήγορο Q&A με το κοινό, ο Μάικ Τζέιμς αποκάλυψε πως ο καλύτερος point-guard της EuroLeague είναι... ο εαυτός του!

Ο σούπερ σταρ της Μονακό απάντησε στις ερωτήσεις που το έθεσε ο κόσμος, μέσω μιας μίνι συνέντευξης του στον επίσημο λογαριασμό της EuroLeague στο Twitter.

Ο 31χρονος σκόρερ (13.1π, 5.2α σε 11 ματς φέτος με τους Μονεγάσκους) έδωσε τις... εξηγήσεις του στους φιλάθλους, με περίσσια διάθεση κι αυτοπεποίθηση! Δηλαδή...

Ποιος είναι ο καλύτερος άσος στην Ευρωλίγκα; Εγώ.

Τι σου δίνει κίνητρο ώστε να δουλεύεις σκληρά καθημερινά; Δεν μου αρέσει να είμαι κακός. Κανένας δεν θέλει να είναι κακός σε τίποτα. Θέλεις να είσαι καλό στο οτιδήποτε. Αν δεν δουλεύεις σκληρά, θα είσαι κακός. Κι εγώ δεν το θέλω αυτό. Είναι απαίσιο, κανείς δεν το θέλει!

Πότε ήταν η πρώτη φορά που πήγες σε έναν αγώνα μπάσκετ; Θυμάσαι το παιχνίδι; Νομίζω πως ήταν ένα παιχνίδι των Μπλέιζερς με τους Σίξερς. Αυτό ήταν το πρώτο ματς που είδα, έπαιζε ο Άλεν Άιβερσον τότε και φορούσα φανέλα του. Είμαι από το Πόρτλαντ και πιθανότατα ο κόσμος με κοιτούσε καχύποπτα, αλλά δεν δίνω σημασία. Μου άρεσε πολύ ο Άιβερσον.

Τι σε κάνει τόσο καλό παίκτη στον επιθετικό τομέα; Απλώς δουλεύω πάνω στο παιχνίδι μου. Πρέπει να δουλέψεις τη τεχνική σου, αν θες να είσαι καλός σε αυτό. Δεν μπορείς να επαναπαύεσαι, επομένως απλά δουλεύω τον τρόπο παιχνιδιού μου.

