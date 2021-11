MVP Οκτωβρίου στην EuroLeague ο Μίροτιτς (vid)

Η Μπαρτσελόνα άρχισε τη regular season με ρεκόρ 6-0 και το οφείλει εν πολλοίς στον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος αναδείχθηκε MVP Οκτωβρίου στην EuroLeague.

Η ήττα (85-68) στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου φρέναρε το νικηφόρο σερί της Μπαρτσελόνα στην EuroLeague ενώ ο Νίκολα Μίροτιτς ήταν καθοριστικός στην πορεία των Καταλανών που έκλεισαν τον Οκτώβριο με ρεκόρ 6-1 και μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης μαζί με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Μίροτιτς σημείωσε τον περασμένο μήνα 16.3 πόντους με 63.4% στο δίποντο (26/41) και 46.4% στο τρίποντο (46.4%), 5.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.6 κλεψίματα, 1.1 λάθη, 3.4 κερδισμένα φάουλ και 20.6 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κατακτώντας τον τίτλο του MVP Οκτωβρίου στην EuroLeague.



Helping his team to a 6-0 start, including a game-winner on the road in Istanbul!



.@NikolaMirotic33 delivered throughout October to claim MVP of the Month #EveryGameMatters I MVP 🥇 pic.twitter.com/l4T7XJgCjG