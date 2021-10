Ζάλγκιρις: Εξετάζει την περίπτωση του Πασέτσνικς

Ο Άνζεϊς Πασέτσνικς βρίσκεται στο ραντάρ της Ζάλγκιρις Κάουνας, η οποία «ψάχνεται» για ενίσχυση στην γραμμή κρούσης.

Η περίπτωση του 26χρονου Λετονού ψηλού (2.16μ.) δεν αφήνει αδιάφορη την λιθουανική ομάδα. Κάθε άλλο, μιας κι η Ζάλγκιρις φέρεται να εξετάζει προσεκτικά τον άλλοτε NBAer.

Έπειτα από μια «φτωχή» διετία (27 συμμετοχές) στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ο έμπειρος σέντερ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά από τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, δίχως να έχει συνάψει συμφωνία με κάποιο σύλλογο όλο αυτό το διάστημα.

Ο Πασέτσνικς διαθέτει εμπειρία από το επίπεδο της EuroLeague, καθώς είχε πραγματοποιήσει 22 εμφανίσεις (7.4π) στην διοργάνωση με την Γκραν Κανάρια, τη σεζόν 2018-19.

Μένει να δούμε αν το ενδιαφέρον της ομάδας του Γιούρε Ζντοβτς θα μετουσιωθεί σε κάτι πιο χειροπιαστό τις επόμενες ώρες ή θα παραμείνει απλά ένα όνομα στην λίστα υποψηφίων.

Θυμίζουμε πως η μεταγραφική κινητικότητα στους «πράσινους» οφείλεται στον πρόσφατο τραυματισμό του Γάλλου σέντερ Ζοφρί Λοβέρν στον ώμο, ο οποίος δεν προβλέπεται να του επιτρέψει να αγωνιστεί για τουλάχιστον 1 με 2 μήνες ακόμη.

Anžejs Pasecniks is being closely considered by Zalgiris, I am told.

The big man has played 28 games in the NBA in the past two seasons