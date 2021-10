Ζάλγκιρις: Ισχυρό πλήγμα με Λοβέρν, χάνει το ματς με Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

Η Ζάλγκιρις χάνει για ένα με ενάμιση μήνα τον Ζοφρί Λοβέρν και πλέον αναγκάζεται να βγει στην αγορά ώστε να βρει νέο σέντερ.

Η πρωταθλήτρια Λιθουανίας ενημέρωσε επίσημα πως θα στερηθεί των υπηρεσιών του 30χρονου ψηλού για περίπου 4 με 6 εβδομάδες, εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού στον ώμο.

Με βάση την ιατρική εκτίμηση θεωρείται δεδομένο πως ο Λοβέρν θα απουσιάσει από τις προσεχείς αναμετρήσεις της Ζάλγκιρις με: Ερυθρό Αστέρα (εκτός), Ολυμπιακό (εκτός), Μπάγερν Μονάχου (εντός), Μακάμπι Τελ Αβίβ (εκτός), Εφές (εκτός) και Άλμπα Βερολίνου (εντός).

Είναι επίσης βέβαιο πως ο λιθουανικός σύλλογος θα εξερευνήσει την αγορά τις προσεχείς ημέρες, προκειμένου να βρει αντικαταστάτη για να καλύψει το κενό του διεθνούς Γάλλου σέντερ.

Ο Λοβέρν πρόλαβε να μετρήσει 8.5 πόντους με 67% στα δίποντα, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 18:41' στα δύο πρώτα ματς της εφετινής EuroLeague (με Βιλερμπάν και Ζενίτ).

