Απάντηση Λοβέρν στα δημοσιεύματα: «Μην βγάζετε λανθασμένες πληροφορίες»

Ο Λοβέρν αντιδρά στις φήμες που τον θέλουν να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ρίχνοντας... πυρά σε όσους τις διαδίδουν.

Η συζήτηση γύρω από τον τραυματισμό του Τζόφρι Λοβέρν στον ώμο και το κατά πόσο θα μπορούσε να τον «καθηλώσει» εκτός παρκέ για το υπόλοιπο της σεζόν έφερε την άμεση αντίδραση του Γάλλου σέντερ.

Οι τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν στο φως από το «Basket News» ανέφεραν χαρακτηριστικά την κρισιμότητα της κατάστασης του Λοβέρν, η οποία θα τον οδηγούσε μέχρι και την πόρτα του χειρουργείου.

Στα σενάρια αυτά, ο παίκτης της Ζαλγκίρις πήρε θέση εκτοξεύοντας... πυρά σε όποιον τα διαδίδει. Συγκεκριμένα, έγραψε το twitter: «Σε παρακαλώ μην μεταφέρεις λανθασμένες πληροφορίες. Είμαι εκτός για 4 με 8 εβδομάδες μάξιμουμ (ερχόμενος από τον μεγαλύτερο ειδικό της Ευρώπης για τους ώμους)»!

Donatas,please, don’t share wrong information… I am out for 4 to 8 weeks maximum (coming from the biggest shoulder specialist in Europe).