Ο Παναθηναϊκός είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση της ιστορίας του στα δίποντα!

Ο Παναθηναϊκός σούταρε στο WiZink Center με το απογοητευτικό 30.56% στα δίποντα απέναντι στη Ρεάλ, επίδοση που συνιστά τη δεύτερη χειρότερη της ιστορίας του στην EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε το κάκιστο ξεκίνημα στη Μαδρίτη και παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Ρεάλ, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 88-65 και πέφτοντας στο 1-3 στην κατάταξη.

Οι «πράσινοι» τελείωσαν τον αγώνα με 11/36 δίποντα ενώ το 30.6% συνιστά τη δεύτερη χειρότερη επίδοση της ιστορίας τους στην EuroLeague!

1. vs Μπαρτσελόνα (10/1/08): 20.59%

2. vs Ρεάλ Μαδρίτης (15/10/21): 30.56%

3. vs Παρτιζάν (5/3/2009): 31.43%

4. vs ΤΣΣΚΑ (20/4/2015): 32.00%

5. vs ΤΣΣΚΑ (25/4/2014): 32.61%