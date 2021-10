Μονακό - Μπαρτσελόνα 81-85: «Απόδραση» με Ντέιβις-Καλάθη οι Καταλανοί

Σε ένα ματς-θρίλερ, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 85-81 στην παράταση της Μονακό με τους Καλάθη και Ντέιβις να πρωταγωνιστούν. Double double o Νικ, 27άρα ο Ντέιβις.

Ματσάρα στο Πριγκιπάτο, αλλά στο τέλος λύγισε η Μονακό κόντρα στη Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί επικράτησαν με 85-81 στην παράταση και αφού πρώτα ο Ντέιβις τους έσωσε στην κανονική διάρκεια, στέλνοντας το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με φόλοου στα 2 δευτερόλεπτα.

Ο Ντέιβις ήταν απίθανος με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο εξαιρετικός Καλάθης έκανε τα πάντα στο παρκέ με 12 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Στον αντίποδα για τη Μονακό ο Τζείμς είχε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, αλλά και το άστοχο σουτ που θα έδινε στην ομάδα του τη νίκη στην κανονική διάρκεια.

Στο 4-0 πήγαν οι νικητές και οι ηττημένοι έπεσαν στο 2-2.

To ματς

Οι Μονεγάσκοι παρόλο που ο Μάικ Τζέιμς δεν ξεκίνησε καλά το ματς, κατάφερε να μπει δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο και με ρεσιτάλ του Τόμας (8 πόντοι που μετέτρεψαν το 13-10 σε 20-12) πήρε τα ηνία του ματς.

Η ομάδα του Σάρας απάντησε γρήγορα και με τον Κάιλ Κούριτς μείωσε στους 4 (24-20) στο 15'. Ο Μάικ Τζέιμς που πήρε ελάχιστα σουτ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ο άνθρωπος που με το μοναδικό του καλάθι στα πρώτα 20 λεπτά, διαμόρφωσε το 35-31 στο 20' H Mονακό τελείωσε το ημίχρονο με 4/10 τρίποντα, ενώ η Μπάρτσα είχε 2/9, με τον Καλάθη να έχει και τα δύο τρίποντα των Καταλανών.

Το τρίποντο του Λαπροβίτολα έκανε το 48-44 στα μέσα της τρίτης περιόδου, ενώ ο Ντέιβις ισοφάρισε σε 48-48 στο 27'. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά, με τον Ντέιβις να δίνει προβάδισμα με 54-56 στους Καταλανούς.

Ο Λαπροβίτολα έδωσε αέρα 6 πόντων (58-64) στους φιλοξενούμενους στο 34'. Ο Λίο Βέστερμαν με τρίποντη βόμβα βοήθησε την ομάδα του να περάσει μπροστά με 68-66 στο 37'. Πάλι ο Λαπροβίτολα με 3 βολές έγραψε το 68-69, δύο λεπτά για το τέλος. Ο Ντέιβις με μεγάλο γκολ φάουλ έκανε το 70-71 στο 39'. Ο Τόμας με 2/2 βολές έκανε το 72-71 στα 37 δευτερόλεπτα. Ο Τζέιμς με δύο βολές έκανε το 74-71 στα 20 δευτερόλεπτα. Ο Ντέιβις μείωσε σε 74-73, με τον Τζέιμς να σκοράρει 2 βολές για το 75-73. Ο Ντέιβις με φόλοου στα 2 δευτερόλεπτα ισοφάρισε (έφτασε τους 25 πόντους) και έστειλε το ματς στην παράταση.

Ο Καλάθης με τρίποντο έκανε το 77-80 στο 42' και έφτασε στο double double. O Tζέιμς μείωσε στον πόντο για το 81-82 στο 44'. Ο Χίγκινς με 1/2 βολές έκανε το 81-83, ενώ στη συνέχεια με άλλο ένα ζευγάρι βολών στο 1.5 δευτερόλεπτο, έκανε το 81-85 και τελείωσε το ματς

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Στην οξυδέρκεια του Ντέιβις που ακολούθησε την τελευταία φάση της Μπάρτσα στο τέταρτο δεκάλεπτο και έστειλε το ματς στην παράταση με φόλοου.



Ο ΜVP: Ο Μπράντον Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος με 27 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ έβαλε το καλάθι που έστειλε το ματς στην παράταση.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Λι είχε μόλις 5 πόντους με 1/8 σουτ και δεν βοήθησε στον εκτελεστικό τομέα.



Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Νικ Καλάθης θα ήταν ο MVP, αλλά στο ματς υπήρχε ο Ντέιβις. Παρόλα αυτά ο Ελληνας γκαρντ ήταν παντού στο παρκέ, τελειώνοντας με 12 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Δυο παίκτες της Μπαρτσελόνα είχαν double double (Καλάθης με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ, αλλά και Ντέιβις με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ)



ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το καλάθι του Ντέιβις για το 75-75 που έστειλε ματς στην παράταση και οι δύο βολές του Χίγκινς στην παράταση για το 81-85 και το... κλείδωμα του ματς.

What a play!



The flying putback from @Brandon_Davies0 to take us to overtime!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BCe5xIrK9k