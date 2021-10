Άλμπα-Βιλερμπάν: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προσφέρει θέαμα (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνεχίζει να προσφέρει θέαμα στην EuroLeague, αυτή τη φορά με νέο φόλοου κάρφωμα.

Ο Έλληνας σέντερ της Βιλερμπάν ακολούθησε τη φάση μετά το layup που επιχείρησε ο Ντίλαν Οσετκόφσκι... and the rest is history!

Συγκεκριμένα «διάβασε» την εξέλιξη και με εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα πρόσφερε μία ακόμα εντυπωσιακή στιγμή για λογαριασμό της Βιλερμπάν.