Ουάιτ: «Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση, θα επιστρέψω όσο πιο γρήγορα γίνεται» (pic)

O Άαρον Ουάιτ που τραυματίστηκε στο φιλικό κόντρτα στον Παναθηναϊκό έστειλε το μήνυμα του μετά την επέμβαση και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν.

Έναν σοκαριστικό τραυματισμό στο αριστερό χέρι και το πρόσωπο στην προσπάθειά του να καρφώσει υπέστη ο Άαρον Ουάιτ, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ερυθρό Αστέρα. Οι πράσινοι του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση, ενώ οι Σέρβοι ήταν δυσαρεστημένοι με τους... πράσινους με αφορμή τον τραυματισμό.

Ο παίκτης με ανάρτηση του ενημέρωσε πως η επέμβαση ήταν πετυχημένη και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη.

Η ανάρτηση του Αμερικανού

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματα σας και την υποστήριξη! Είχα μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση χθες βράδυ και θα επιστρέψω στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό! Δεν ήθελα να ξεκινήσει έτσι η σεζόν , αλλά θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψω υγιής και να γυρίσω για να βοηθήσω την ομάδα μου».

I want to thank everyone for the messages and support! I had a successful surgery last night and will be back on the court as soon as possible!! This is not how I wanted my season to start but will do everything I can to get healthy and return to help my team 💪🏻💪🏻 @kkcrvenazvezda