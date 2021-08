Ζάλγκιρις: Αυτή είναι η νέα φανέλα που θα φορά στην EuroLeague (pic)

Οι πρωταθλήτρια Λιθουανίας δημοσίευσε στο Twitter τη φανέλα που θα φορά τη νέα σεζόν στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, με «μοντέλο» τον πολύπειρο αρχηγό της, Παούλιους Γιανκούνας.

Στο κλασικό της μοτίβο, πράσινου χρώματος με λευκές λεπτομέρειες, θα είναι η νέα πρώτη εμφάνιση της Ζάλγκιρις. Χωρίς αισθητές διαφορές σε σύγκριση με πέρσι, ο σύλλογος από το Κάουνας θα φορά την επερχόμενη σεζόν μια παραδοσιακή φανέλα, στα εντός έδρας ματς της.

Θυμίζουμε πως η δεύτερη εμφάνιση του λιθουανικού κλαμπ, η λεγόμενη «εκτός έδρας», είναι διαχρονικά λευκών αποχρώσεων. Η Ζάλγκιρις κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague της περιόδου 2021-22 την 1η Οκτωβρίου, στο Αστρομπάλ απέναντι στην Βιλερμπάν του Τι Τζέι Πάρκερ.

Η νέα φανέλα της Ζάλγκιρις:

Checking in with @bczalgiris at Media Day 📸 pic.twitter.com/cHzIKMDkRN