Αντετοκούνμπο: Στο ΟΑΚΑ για προπόνηση ο Θανάσης (pics)

Ένας πρωταθλητής του ΝΒΑ στο ΟΑΚΑ. Για προπόνηση! Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε ξανά το παρκέ, προκειμένου να κρατηθεί σε φόρμα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ, για να κάνει προπόνηση και να είναι έτοιμος για την έναρξη της νέας σεζόν, η οποία θα τον βρει ξανά στο Μιλγουόκι, αφού υπέγραψε νέα διετές συμβόλαιο με τους Μπακς.

«Συνέχισε τη σκληρή δουλειά πρωταθλητή», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media, μαζί με τις φωτογραφίες από την προπόνηση του πρωταθλητή, τόσο με τους «πράσινους», όσο και με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Keep up the hard work Champ 👑@Thanasis_ante43 × @Bucks 🦌#paobc #OneofUs pic.twitter.com/OEcF6zfUpd