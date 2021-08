Αντετοκούνμπο: Αυτό είναι το νέο συμβόλαιο του Θανάση στους Μπακς (pic)

Όπως έγινε και επίσημο από τους Μπακς, ο Θανάσης Αντετοκούνπο θα παραμείνει στο Μιλγουόκι υπογράφοντας νέο διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές.

Ο Έλληνας φόργουορντ θα παραμείνει κάτοικος Ουισκόνσιν και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα «Ελάφια» -τουλάχιστον- έως και το καλοκαίρι το 2023. Εκτός και αν επιθυμήσει εκείνος να αποχωρήσει νωρίτερα. Τι εννοούμε με αυτό;

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ίαν Μπέγκλεϊ από το «SNY TV» ο Αντετοκούνμπο έχει την οψιόν με το μέρος του όσον αφορά τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του. Εάν και εφόσον το θελήσει, έχει το δικαίωμα να κάνει opt-in τη σεζόν 2022-23 ή το αντίθετο και να αποχωρήσει από τους Μπακς.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι συνολικές του αποδοχές ανέρχονται στα 3,6 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο στη διετία.

