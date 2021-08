Ζάλγκιρις Κάουνας: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών (pic)

Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε τους αριθμούς που θα έχουν στη φανέλα τους οι παίκτες για τη σεζόν 2021-22. Το «32» αντί για το αγαπημένο του «13», με το οποίο τον είχαμε συνηθίσει σε ΤΣΣΚΑ, Ολυμπιακό και Μπάμπεργκ, θα φορά ο νεαοαποκτηθής Γιάνις Στρέλνιεκς.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο λιθουανικός σύλλογος ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον αρχηγό Παούλιους Γιανκούνας, ο οποίος συνεχίζει για 18η σεζόν στην ομάδα. Εν τω μεταξύ, είχε κάνει γνωστούς και τους αριθμούς που θα φορούν τη νέα σεζόν στην πίσω πλευρά της φανέλας τους οι 13 παίκτες που απαρτίζουν το - μέχρι στιγμής - ρόστερ.

1. Μάρεκ Μπλάζεβιτς

4. Λούκας Λεκαβίτσιους

7. Τζος Νέμπο

9. Μάντας Καλνιέτις

13. Παούλιους Γιανκούνας

16. Καρόλις Λουκοσιούνας

17. Μάντας Ρουμπσταβίτσιους

21. Αρτούρας Μιλάκνις

32. Γιάνις Στρέλνιεκς

34. Τάιλερ Κάβανο

55. Νιλς Γκιφάι

77. Ζοφρί Λοβέρν

92. Εντγκάρας Ουλάνοβας

Zalgiris' numbers are all set! 🔢 Which jersey would you like to have most? 🤔 pic.twitter.com/53uXWdFAlm