Ζαλγκίρις: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ουλανόβας (pic)

O Eντγκάρας Ουλανόβας θα φορά ξανά τη φανέλα της Ζαλγκίρις.

Δεν άντεξε για πάνω από μια σεζόν μακριά από τη Ζαλγκίρις. Ο Εντγκάρας Ουλανόβας ανακοινώθηκε από τους Λιθουανούς, υπογράφοντας συμβόλαιο ενός έτους.

Ο έμπειρος φόργουορντ βρισκόταν στο Κάουνας από το 2014 μέχρι το 2020, όπου και έφυγε για ένα χρόνο για τη Φενέρ. Με τους Τούρκους οι μέσοι όροι του ήταν πολύ πεσμένοι, όπου είχε 4.5 πόντους και 1.9 ριμπάουντ στη Euroleague. Τώρα επιστρέφει στην ομάδα που έφτιαξε το όνομα του και στην πατρίδα του, όντας πλέον 29 ετών.

Δείτε την ανακοίνωση των Λιθουανών για το νέο τους απόκτημα

Edgaras Ulanovas is coming back to Kaunas, as Zalgiris signs forward to 1 year deal! 🤝 pic.twitter.com/MJzR6v9GC9