Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε τον Στρέλνιεκς! (pic)

Η Ζάλγκιρις Κάουνας προχώρησε σε κίνηση-έκπληξη καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάνις Στρέλνιεκς για έναν χρόνο.

Ύστερα από δύο χρόνια στη Μόσχα με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ, ο Γιάνις Στρέλνιεκς θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κάουνας καθώς συμφώνησε για έναν χρόνο με την Ζάλγκιρις!

Ο 31χρονος άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε και επίσημα από τους Λιθουανούς, ενισχύοντας την περιφέρειά τους. Ο Λετονός έχει αγωνιστεί σε 157 ματς της EuroLeague και έχει κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 2,4 ασίστ και 1,6 ριμπάουντ.

Janis Strelnieks joins Zalgiris on 1 year deal. Welcome to Kaunas, Braliukas! 🇱🇻



