Ζάλγκιρις: Ανανέωσε ο Γιανκούνας (pic)

Ο Παούλιους Γιανκούνας θα συνεχίσει για 19η χρονιά στην EuroLeague φορώντας για... 18η φορά τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Με εξαίρεση τη σεζόν 2009-2010 που αγωνίστηκε στην Χίμκι, ο Παούλιους Γιανκούνας έχει περάσει μια... ζωή στο Κάουνας!

Ο εμβληματικός αρχηγός της Ζάλγκιρις, ο οποίος είναι πρώτος σε συμμετοχές (375) και ριμπάουντ (1.965) στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα φορέσει για 18η χρονιά τη φανέλα των Λιθουανών! Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Γιανκούνας, ο οποίος παράλληλα θα βρεθεί στα παρκέ της EuroLeague για 19η συνεχόμενη σεζόν!

Σε αυτά τα 18 χρόνια που προηγήθηκαν μέτρησε κατά μέσο όρο 8,5 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ ενώ σουτάρει με 54% στα δίποντα και 79% στις βολές.

The captain's illustrious career in Kaunas continues! @P_Jankunas13 has officially extended his contract with Zalgiris.



