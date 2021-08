Ζάλγκιρις Κάουνας: Τέλος ο Βαστούρια (pic)

Στην αποδέσμευη του Στιβ Βαστούρια προχώρησε η πρωταθλήτρια Λιθουανίας, Ζάλγκιρις Κάουνας, που είπε... αντίο στον 26χρονο γκαρντ-φόργουορντ, έπειτα από μια σεζόν συνεργασίας.

Δεν θα αποτελέσει μέλος του νέου ρόστερ της Ζάλγκιρις Κάουνας ο Στιβ Βαστούρια.

Αν και το περσινό καλοκαίρι οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας, η σεζόν 2021-22 δεν θα βρει τον 26χρονο γκαρντ-φόργουορντ στην «Zalgirio Arena», ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Αμερικανός παίκτης (1.96μ.) εμφανίστηκε πέρσι σε 19 αναμετρήσεις της EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 2.5 πόντους σε περίπου 12 λεπτά παρουσίας κατά μέσο όρο. Στο πρωτάθλημα της LKL αντίστοιχα μέτρησε 6.1 πόντους και 2.3 ριμπάουντ σε σύνολο 30 εμφανίσεων.

Έτσι, η... εκκαθάριση στο ανανεωμένο ρόστερ του Καναδού κόουτς Μάρτιν Σίλερ συνεχίζεται, με την αποχώρηση του Βαστούρια να προστίθεται δίπλα σε εκείνες των Μαρτίνας Γκεμπέν (Μπάμπεργκ), Πάτο Γκαρίνο και Όγκουστιν Ρούμπιτ (ελεύθεροι) που σημειώθηκαν προσφάτως.

Zalgiris and Steve Vasturia have agreed to go in separate ways. Best of luck in your future career, Steve! 👊 pic.twitter.com/m6NpKVAY2r