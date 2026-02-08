Ζάλγκιρις - Νεπτούνας 87-76: Το ντέρμπι κορυφής έγινε περίπατος
Η Ζάλγκιρις μετέτρεψε σε πάρτι το ντέρμπι κορυφής, καθώς έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Νεπτούνας και πήρε τη νίκη με 87-76 για το λιθουανικό πρωτάθλημα, βγάζοντας με αυτό τον τρόπιο αντίδραση μετά την ήττα από την Έφες.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Ζάλγκιρις ανέβηκε στο 16-1, αφήνοντας τη Νεπτούνας στην δεύτερη θέση με 11-6.
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο η Ζάλγκιρις πάτησε γκάζι, πήρε τα ηνία της αναμέτρησης και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.
Ο Τουμπέλις είχε 16 πόντους, ενώ από 12 είχαν οι Ράιτ, Μπραζντέικις και Μπιρούτις για την Ζάλγκιρις, η οποία δεν είχε στην διάθεσή της τον Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος.
Από την άλλη ο Βελίτσκα είχε 17 πόντους για την Νεπτούνας.
Τα δεκάλεπτα: 19-27, 51-37, 71-55, 87-76
