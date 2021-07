EuroLeague: Free agent ο Γκαρίνο, έμεινε ελεύθερος από Ζαλγκίρις

Ο Πατρίσιο Γκαρίνο αποχώρησε από τη Ζαλγκίρις μετά από έναν χρόνο στο Κάουνας, κυκλοφορώντας πλέον στην αγορά των free agents.

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την Τρίτη 6/7 τη λύση της συνεργασίας της με τον Πατρίσιο Γκαρίνο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πέρσι από τραυματισμούς και δεν κατάφερε να... μακροημερεύσει στο Κάουνας, έχοντας 3 πόντους, 0.8 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ μ.ό. σε 4 συμμετοχές στην EuroLeague.

Μάλιστα ο Αργεντινός φόργουορντ έχασε το φινάλε της περσινής σεζόν λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Γκαρίνο, ο οποίος έφτιαξε το όνομά του στην Μπασκόνια την τριετία 2017-20 είναι πλέον ελεύθερος να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Zalgiris part ways with Patricio Garino. Thank you for everything, @patitogarino! 💚 pic.twitter.com/08SMoCjXvU