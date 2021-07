Ζαλγκίρις: Ελεύθερος ο Όγκουστιν Ρούμπιτ (pic)

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Όγκουστιν Ρούμπιτ, μετά από μία σεζόν συνεργασίας.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας εκμεταλλεύτηκε τον σχετικό όρο που υπήρχε στο συμβόλαιο του Όγκουστιν Ρούμπιτ και τον άφησε ελεύθερο. Πλέον, ο 32χρονος φόργουορντ αναζητεί την τρίτη ομάδα του σε ισάριθμες σεζόν, μετά τον Ολυμπιακό και τους Λιθουανούς.

Στη μία σεζόν που φόρεσε τη φανέλα της Ζαλγκίρις στη EuroLeague, ο Ρούμπιτ (σε 31 αγώνες) είχε 8.1 πόντους (με 52.6% στα δίποντα) και 2.4 ριμπάουντ.

Thank you for everything, Augustine Rubit! 🙏 pic.twitter.com/PwKzHOBYTy