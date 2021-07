«Η Φενέρμπαχτσε ανακοινώνει τον Τζόρτζεβιτς»

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ επιστρέφει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Μάβερικς και η Φενέρ φέρεται να έχει καταλήξει στην περίπτωση του Σάσα Τζόρτζεβιτς για τη θέση του head coach.

Ο Κοκόσκοφ αποχωρεί από τη Φενέρμπαχτσε προκειμένου να πλαισιώσει τον Τζέισον Κιντ στο προπονητικό τιμ των Ντάλας Μάβερικς, εκεί όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Λούκα Ντόντσιτς μετά από την κοινή θητεία τους στην εθνική Σλοβενίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket 2017.

Πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με τον επόμενο προπονητή της Φενέρ, που έχει ήδη αποκτήσει τους Ακίλε Πολονάρα, Πιέρια Χένρι, Ντέβιν Μπούκερ ενώ ανανέωσε με τους Νάντο Ντε Κολό και Ντάισον Πιέρ.

Όπως, λοιπόν αναφέρουν δημοσιεύματα στην Τουρκία, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς είναι εκείνος που θα κοουτσάρει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης την επόμενη σεζόν. Ο Σάλε παραμένει χωρίς ομάδα έπειτα από την αποχώρησή του από τη Βίρτους Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ιταλία έπειτα από 20 χρόνια.

