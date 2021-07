Μπάγερν Μονάχου: Ανακοίνωσε Οθέλο Χάντερ! (pic & vid)

Στο Μόναχο μετακομίζει ο έμπειρος ψηλός προκειμένου να ενισχύσει το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου θα είναι για τον επόμενο χρόνο ο Οθέλο Χάντερ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο γερμανικός σύλλογος. Ο Χάντερ είχε μείνει πρόσφατα ελεύθερος έπειτα από μια διετία υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφαιρόπουλου στην Μακάμπι.

Πέρσι στο Τελ Αβίβ ο Αμερικανός ψηλός κατέγραψε 8 πόντους με 52% στα δίποντα, 5.3 ριμπάουντ και 1 τελική πάσα κατά μέσο όρο σε 27 συμμετοχές στην EuroLeague. Συγχρόνως έκλεισε επιτυχώς τη σεζόν και σε ομαδικό επίπεδο καθώς κατέκτησε το εγχώριο τρεμπλ με πρωτάθλημα, κύπελλο και λιγκ καπ με την «ομάδα του λαού».

Ο 35χρονος center αγωνίζεται στην EuroLeague από το 2013 δίχως διακοπή, έχοντας συμπληρώσει οκτώ σεζόν στην διοργάνωση. Μετρά συνολικά 216 εμφανίσεις με Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακό και Σιένα, ενώ έχει πανηγυρίσει και την κατάκτηση του τροπαίου με την ΤΣΣΚΑ, το 2019 στο Final Four της Βιτόρια.

𝑺𝑬𝑹𝑽𝑼𝑺 𝑶𝑻𝑯𝑬𝑳𝑳𝑶 👋



Welcome to the Bayern Family, Othello Hunter!



🔗 Mehr dazu https://t.co/xGI19Y8iwL#FCBB #FCBB2022 @EuroLeague @O_hunter5