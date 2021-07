Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε Γιοκουμπάιτις (pic & vid)

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Μπαρτσελόνα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Λιθουανός γκαρντ αποτελεί προσωπική επιλογή του Σαρούνας Γιασικεβιτσιους, ο οποίος φυσικά τον γνωρίζει καλά από την κοινή τους θητεία στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 20χρονου μπασκετμπολίστα, ο οποίος υπέγραψε έως και το καλοκαίρι του 2025.

Ο Γιοκουμπάιτις αγωνίστηκε φέτος σε 31 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2,5 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ, σουτάροντας με 48% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 76% στις βολές. 7

Barça and Rokas Jokubaitis have an agreement for the 20 year, 193cm Lithuanian to join the club until 30 June 2025.



Rokai, sveikas atvykęs į Barseloną



