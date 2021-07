Εφές: Πρόσφερε 16.6 εκατ. ευρώ για να κρατήσει Μίτσιτς (pic)

H Εφές δελέασε τον Βασίλιε Μίτσιτς με 16.6 εκατ. ευρώ για να τον κρατήσει στην Τουρκία.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε στην Εφές παρόλο που ακουγόταν έντονα πως θα κάνει το ταξίδι στο ΝΒΑ και τώρα θέλει να... χτίσει μια δυναστεία στην ομάδα του Αταμάν, σαρώνοντας τους τίτλους και τα επόμενα χρόνια.

Για να τον κρατήσει η τουρκική ομάδα τα έδωσε όλα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα της Σερβίας, πρόσφερε 16.6 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, μια πρόταση που θα ήταν δύσκολο να μην δεχθεί ο 27χρονος γκαρντ και ΜVP σε regular season και Final 4.

Ο Σέρβος περιφερειακός μέτρησε 16,3 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ μέσο σε Regular Season και playoffs, ενώ συγκέντρωσε 17 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ έκανε μεγάλες εμφανίσεις με ΤΣΣΚΑ και Μπάρτσα στο Final 4. Η Εφές κράτησε τον ηγέτη της και ονειρεύεται ξανά την κορυφή της Ευρώπης, έχοντας μαζί της τον πιο... καυτό γκαρντ που κυκλοφορεί στο ευρωπαϊκο μπάσκετ.

Hearing that Vasilije Micic' salary in the new deal with Anadolu Efes it's around €16.65M for all three years of the contract.