Ρέγιες: Οι καλύτερες στιγμές του στην EuroLeague (vid)

Ο Φελίπε Ρέγιες είπε «αντίο» από την ενεργό δράση και η Ρεάλ Μαδρίτης θυμήθηκε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του.

Έχοντας στις «πλάτες» του 357 παιχνίδια της EuroLeague, ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο για την διοργανώτρια αρχή να επιλέξει τις καλύτερες στιγμές του.

Η EuroLeague προσπάθησε ωστόσο να βρει τις καλύτερες φάσεις του Φελίπε Ρέγιες και να τις παρουσιάσει σ' ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών. Μάλιστα οι δύο από αυτές ήταν εναντίον του Ολυμπιακού.

