Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Ουλμ (23/12, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 11η αγωνιστική του EuroCup.

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από την Ουλμ (23/12, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 11η αγωνιστική του EuroCup και η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έσπευσε να ενημερώσει τους φιλάθλους της αναφορικά με τα εισιτήρια του αγώνα.

Αναλυτικά:

«Σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα Ratiopharm Ulm – ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στη Ratiopharm Arena του Ulm στις 23 Δεκεμβρίου 2026, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει για τα εξής…

Η πλειονότητα των εισιτηρίων έχει διατεθεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από την Γερμανία.

Ένας μικρός αριθμός εισιτηρίων θα διατεθεί από τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για όσους φιλάθλους πρόκειται να ταξιδέψουν στη Γερμανία εκείνο το χρονικό διάστημα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Η διάθεση αυτών των λίγων εισιτηρίων γίνεται μόνο από τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθημερινά 09:30-17:00.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 29€ και η πληρωμή πρέπει να γίνει μόνο με μετρητά».