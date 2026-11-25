Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία στο EuroCup Γυναικών, αφού επικράτησε και της Σλέζα Βρότσλαβ με 100-67 στο Μοσχάτο και έφτασε τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες σε αυτή τη σεζόν, έχοντας μπροστά του, την πρόκληση της Κυπελλούχου Μερσίν στην Τουρκία την επόμενη Πέμπτη (3/12, 19:00).
Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό η καταπληκτική Χριστινάκη με 21 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Γκαστόν με 21 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 48-27, 75-50
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|Olympiacos SFP
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Ahmed Mbombo Njoya
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Freideriki Blithikioti (PG)
|02:34
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|3
|8
|Yohana Ewodo * (SF)
|25:30
|11
|4/9
|44.4%
|4/7
|57.1%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|-
|2
|2
|2
|-
|-
|1
|1
|14
|12
|11
|Olympia Sakellariou (PG)
|12:53
|6
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|-
|17
|7
|12
|Lola Pendande (C)
|19:57
|12
|4/8
|50%
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|1
|2
|2
|2
|-
|16
|14
|14
|Zafeirenia Karlafti (SG)
|18:10
|9
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|2
|2
|1
|1
|1
|26
|12
|15
|Kyra Lambert * (PG)
|27:07
|14
|4/8
|50%
|1/3
|33.3%
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|-
|3
|3
|7
|2
|1
|1
|-
|16
|19
|18
|Chrysanthi Beneki (C)
|04:48
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|5
|5
|19
|Christina Anastasopoulou (SF)
|09:14
|0
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|8
|0
|21
|Eleanna Christinaki * (SG)
|28:18
|21
|8/11
|72.7%
|7/10
|70%
|1/1
|100%
|4/4
|100%
|-
|1
|1
|6
|1
|2
|-
|-
|21
|23
|30
|Morgan Maly *
|22:50
|11
|5/11
|45.5%
|4/7
|57.1%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|4
|4
|8
|3
|-
|-
|4
|1
|17
|21
|32
|Dulcy Fankam * (PF)
|28:39
|12
|4/11
|36.4%
|4/10
|40%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|2
|7
|9
|3
|2
|2
|2
|3
|21
|20
|Team/Coaches
|-
|-
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|100
|36/70
|51.4%
|24/48
|50%
|12/22
|54.6%
|16/17
|94.1%
|9
|25
|34
|28
|13
|9
|14
|6
|136
|Assistant(s): Andreas Ziakas
* Starters | On the court
|Sleza Wroclaw
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Arkadiusz Rusin
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|De Yona Gaston * (C)
|31:40
|21
|9/15
|60%
|8/13
|61.5%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|2
|6
|8
|2
|3
|4
|-
|-
|-14
|21
|10
|Zuzanna Puc (PF)
|21:13
|5
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|1
|1
|3
|-
|1
|-27
|4
|11
|Zuzanna Kulinska * (PG)
|30:35
|5
|2/7
|28.6%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|6
|6
|2
|4
|3
|-
|-
|-22
|5
|13
|Weronika Gajda (PG)
|21:06
|3
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|4
|1
|5
|-
|-
|-18
|-2
|22
|Ameryst Alston * (PG)
|27:47
|10
|4/7
|57.1%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|-
|2
|2
|5
|-
|1
|1
|-
|-19
|14
|94
|Natalia Rutkowska * (C)
|24:33
|12
|5/10
|50%
|5/8
|62.5%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|-
|4
|4
|2
|3
|1
|-
|-
|-21
|10
|97
|Julia Jeziorna (PG)
|14:12
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|2
|1
|-
|-
|-17
|4
|98
|Hanna Adaszewska (PF)
|02:34
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|-4
|1
|99
|Aleksandra Mielnicka * (PG)
|26:20
|9
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|3
|-
|4
|2
|-
|-23
|9
|Team/Coaches
|-
|-
|-
|2
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|67
|26/58
|44.8%
|21/40
|52.5%
|5/18
|27.8%
|10/12
|83.3%
|6
|26
|32
|20
|14
|23
|3
|2
|66
|Assistant(s): Mikolaj Michalak
* Starters | On the court
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