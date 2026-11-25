Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Σλέζα Βρότσλαβ 100-67 και έφτασε τις τέσσερις νίκες στο EuroCup Women.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία στο EuroCup Γυναικών, αφού επικράτησε και της Σλέζα Βρότσλαβ με 100-67 στο Μοσχάτο και έφτασε τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες σε αυτή τη σεζόν, έχοντας μπροστά του, την πρόκληση της Κυπελλούχου Μερσίν στην Τουρκία την επόμενη Πέμπτη (3/12, 19:00).

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό η καταπληκτική Χριστινάκη με 21 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Γκαστόν με 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 48-27, 75-50

Olympiacos SFP FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Ahmed Mbombo Njoya MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 Freideriki Blithikioti (PG) 02:34 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - 1 1 - - - - - 4 3 8 Yohana Ewodo * (SF) 25:30 11 4/9 44.4% 4/7 57.1% 0/2 0% 3/3 100% - 2 2 2 - - 1 1 14 12 11 Olympia Sakellariou (PG) 12:53 6 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 0/0 0% - 1 1 2 2 1 1 - 17 7 12 Lola Pendande (C) 19:57 12 4/8 50% 2/5 40% 2/3 66.7% 2/2 100% 2 3 5 1 2 2 2 - 16 14 14 Zafeirenia Karlafti (SG) 18:10 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% - - - 2 2 1 1 1 26 12 15 Kyra Lambert * (PG) 27:07 14 4/8 50% 1/3 33.3% 3/5 60% 3/4 75% - 3 3 7 2 1 1 - 16 19 18 Chrysanthi Beneki (C) 04:48 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 - - - 5 5 19 Christina Anastasopoulou (SF) 09:14 0 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - 1 1 - 2 - 8 0 21 Eleanna Christinaki * (SG) 28:18 21 8/11 72.7% 7/10 70% 1/1 100% 4/4 100% - 1 1 6 1 2 - - 21 23 30 Morgan Maly * 22:50 11 5/11 45.5% 4/7 57.1% 1/4 25% 0/0 0% 4 4 8 3 - - 4 1 17 21 32 Dulcy Fankam * (PF) 28:39 12 4/11 36.4% 4/10 40% 0/1 0% 4/4 100% 2 7 9 3 2 2 2 3 21 20 Team/Coaches - - - 2 2 - - - - - TOTAL 200 100 36/70 51.4% 24/48 50% 12/22 54.6% 16/17 94.1% 9 25 34 28 13 9 14 6 136 Assistant(s): Andreas Ziakas

* Starters | On the court

Sleza Wroclaw FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Arkadiusz Rusin MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 De Yona Gaston * (C) 31:40 21 9/15 60% 8/13 61.5% 1/2 50% 2/2 100% 2 6 8 2 3 4 - - -14 21 10 Zuzanna Puc (PF) 21:13 5 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 2/2 100% - 2 2 1 1 3 - 1 -27 4 11 Zuzanna Kulinska * (PG) 30:35 5 2/7 28.6% 1/5 20% 1/2 50% 0/0 0% - 6 6 2 4 3 - - -22 5 13 Weronika Gajda (PG) 21:06 3 1/6 16.7% 0/0 0% 1/6 16.7% 0/0 0% - 1 1 4 1 5 - - -18 -2 22 Ameryst Alston * (PG) 27:47 10 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 2/2 100% - 2 2 5 - 1 1 - -19 14 94 Natalia Rutkowska * (C) 24:33 12 5/10 50% 5/8 62.5% 0/2 0% 2/4 50% - 4 4 2 3 1 - - -21 10 97 Julia Jeziorna (PG) 14:12 2 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 2 1 - - -17 4 98 Hanna Adaszewska (PF) 02:34 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 - 1 - - - - 1 -4 1 99 Aleksandra Mielnicka * (PG) 26:20 9 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 2/2 100% 1 1 2 3 - 4 2 - -23 9 Team/Coaches - - - 2 2 - 1 - - - TOTAL 200 67 26/58 44.8% 21/40 52.5% 5/18 27.8% 10/12 83.3% 6 26 32 20 14 23 3 2 66 Assistant(s): Mikolaj Michalak

* Starters | On the court