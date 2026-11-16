Από την αφηρημένη τέχνη της περσινής σεζόν, στον στοχευμένο ρόλο της αντίστοιχης φετινής, ο Μήτρου Λονγκ καθόλου τυχαία εισπράττει την εκτίμηση του Βασίλη Σπανούλη.

Καθώς η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, προφανώς δεν είναι συμπτωματικό ούτε τυχαίο το γεγονός ότι σχεδόν σε κάθε συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Σπανούλης υπενθυμίζει την προσφορά του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ. Η στατιστική έχει από μικρή έως μηδενική σημασία στο κριτήριο του 44χρονου τεχνικού γιατί στα δικά του μάτια, ο ομογενής γκαρντ ανταποκρίνεται στον ρόλο του και στις αγωνιστικές ευθύνες του. Για παράδειγμα, μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και καθώς όλος ο ντουνιάς ασχολούταν με τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ή την αποτελεσματικότητα του Ματ Μόργκαν από μακρινή απόσταση, ο Σπανούλης επέλεξε να εκθειάσει την αμυντική δουλειά του Μήτρου Λονγκ λέγοντας ότι… «έδωσε τον (σχετικό) τόνο σε όλη την ομάδα», εννοώντας την πίεση που άσκησε στους point guards των Πειραιωτών.

Αντικειμενικά, ο έμπειρος γκαρντ ανέκαθεν διέθετε αυτή την ικανότητα, δεν είχε όμως τη συνέπεια στην άσκηση αυτής της ασφυκτικής πίεσης σε κάθε κατοχή του αντιπάλου. Φέτος, το παιχνίδι του ξεκινάει από εκεί. Γι’ αυτόν τον λόγο, εκεί που βρισκόταν με το ένα πόδι στην έξοδο (έως και τον περασμένο Αύγουστο), ξαφνικά άλλαξε το story της πορείας του στον Άρη. Το ζήτημα δεν είναι ότι ξεκινάει τους αγώνες καθώς στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη δεν υπάρχουν βασικοί και παγκίτες, αλλά παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν ένα αγωνιστικό πλάνο. Υπό αυτό το κριτήριο δομείται η τακτική σε κάθε παιχνίδι.

Αυτή η μετάβαση σε διαφορετικό αγωνιστικό ρόλο δεν ήταν τόσο απλή για έναν παίκτη ο οποίος είχε συνηθίσει διαφορετικά. Από το over dribbling και τη δημιουργία ατομικών φάσεων έως τις προσπάθειες τραβηγμένες από τα μαλλιά. Πέρυσι, ο Μήτρου Λονγκ ήταν σαν ένα «κλειστό τραπουλόχαρτο» του οποίου την «ταυτότητα» έβλεπες μόλις το αναποδογύριζες. Ο τρόπος παιχνιδιού του παρέπεμπε σε πίνακα αφηρημένης τέχνης καθώς ήταν φανερή η απουσία συγκέντρωσης και πολύ έντονη η λειτουργία βάσει ενστίκτου. Γι’ αυτόν τον λόγο υπήρχαν αμφιβολίες για τον βαθμό ανταπόκρισής του.

Εστιάζοντας στον περσινό πρώτο γύρο του Eurocup, ο 30χρονος είχε 10.6 πόντους ανά παιχνίδι με 26/62 σουτ, 21 τελικές πάσεις και τρία κλεψίματα για οκτώ λάθη σε 161 λεπτά συμμετοχής. Φέτος σε 132 λεπτά συμμετοχής σκοράρει 6.1 πόντους ανά αγώνα με 12/35 σουτ, 17 ασίστ, 11 κλεψίματα και επτά λάθη . Ποιος Μήτρου Λονγκ είναι καλύτερος ή μάλλον πιο ωφέλιμος για την ομάδα; Ρητορικό το ερώτημα. Ναι, οι περσινοί αριθμοί του είναι καλύτεροι αλλά δεν τίθεται ζήτημα σύγκρισης της αγωνιστικής εικόνας του.

Είναι ευδιάκριτο ότι ο ομογενής προχώρησε σε μια μορφή αγωνιστικής μετάλλαξης καθώς απορρόφησε κάθε γράμμα από το δόγμα του προπονητή του. «Όποιος δεν παίζει άμυνα, θα κάθεται στον πάγκο», έχει πει κατ’ επανάληψη ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Λονγκ αντιλαμβάνεται ότι το πρώτο καμπανάκι αφορά τον ίδιο, υπό την έννοια ότι, ο ρυθμός στην άμυνα πάντα δίνεται από τον πρώτο παίκτη που πάει στην μπάλα με σκοπό την καθυστέρηση ή και καταστροφή του play του αντιπάλου.

Όλα βέβαια ξεκίνησαν από την αλλαγή τρόπου σκέψης του ιδίου παράλληλα της ικανότητας του Βασίλη Σπανούλη να του «περάσει» τη σκέψη του και να τον αναγκάσει να διαφοροποιήσει το παιχνίδι του. Ο Λονγκ κατάλαβε ότι ο μοναδικός τρόπος «επιβίωσης» στον Άρη ήταν να κάνει αυτό που πράττει από το ξεκίνημα της χρονιάς. Το δε κλίμα για τον ίδιο άρχισε να αλλάζει από τα φιλικά προετοιμασίας. Εκεί παρουσίασε τα πρώτα δείγματα ενός διαφορετικού (μπασκετικά) χαρακτήρα. Ξεκινώντας από το unselfish παιχνίδι και συνεχίζοντας στην ένταξη του εαυτού του σε πολύ συγκεκριμένο επιθετικό πλάνο. Και είναι βέβαιο ότι εφόσον συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, σύντομα θα ανταμειφθεί καθώς η περίπτωσή του ήδη συζητείται στο εσωτερικό του club.