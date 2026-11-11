Άρης - Ρίγα Ζέλι 105-81: Τα highlights του ματς (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Άρης διέσυρε με 105-81 τη Ρίγα Ζέλι στο «Αλεξάνδρειο» και πέτυχε την έκτη του νίκη στο φετινό EuroCup. Τα highlights της αναμέτρησης.
Ο Άρης ισοπέδωσε τη Ρίγα Ζέλι με 105-81 στο «Αλεξάνδρειο» και σημείωσε την έκτη του νίκη σε επτά ματς στο φετινό EuroCup. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν κυριαρχική σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είχε ως «πρώτα βιολιά» τους Μοκόκα, Μόργκαν και Ρόμπινσον Ερλ. Πλέον, ο «Θεός του Πολέμου», στρέφει το βλέμμα του στο ντέρμπι της GBL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στη Θεσσαλονίκη (15/11, 17:30).
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.