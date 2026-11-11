Ο Άρης διέσυρε με 105-81 τη Ρίγα Ζέλι στο «Αλεξάνδρειο» και πέτυχε την έκτη του νίκη στο φετινό EuroCup. Τα highlights της αναμέτρησης.

Ο Άρης ισοπέδωσε τη Ρίγα Ζέλι με 105-81 στο «Αλεξάνδρειο» και σημείωσε την έκτη του νίκη σε επτά ματς στο φετινό EuroCup. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν κυριαρχική σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είχε ως «πρώτα βιολιά» τους Μοκόκα, Μόργκαν και Ρόμπινσον Ερλ. Πλέον, ο «Θεός του Πολέμου», στρέφει το βλέμμα του στο ντέρμπι της GBL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στη Θεσσαλονίκη (15/11, 17:30).

Δείτε τα highlights: